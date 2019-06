Difficile dire quale sia più importante. O divertente delle due. Dopo un breve e ponderato pensare arrivo tempestivamente al fatto che meglio di Francia-Usa nel Mondiale Femminile adesso non può esserci altro. Le Padrone di Casa contro le Campionesse in Carica. Sembra un film. E noi che stiamo partecipando alla tenzone mondiale aggrappati alle nostre azzurre non possiamo che studiarci questa SFIDONA.



La Francia ha tirato fuori gli stramassimi per battere il Brasile ai supplementari. Ma non sarà questo il motivo per rendere le armi. Anzi. Le "gallette" sanno bene che oltre questo match può esserci il sole. Gli Usa hanno la velocità di crociera di un aliscafo che si sta godendo il panorama e fila via. Sanno però anche loro che è arrivato il momento di "pesarsi" sulla bilancia della manifestazione. Il numero che ne verrà fuori dirà tutto.



Sembra bella la quota del gol a 1,86. Non credo che sia una partita a scacchi, più una partita a Fortnite. Nascondersi fin sull'ultima collinetta e poi sparare. Non ci saranno prigioniere.

Nella Coppa America anche qui quarto di finale (e anche qui stadio-tempio, il Maracanà di Rio come di là era il Parco dei Principi a Parigi). Venezuela-Argentina è partita molto più di quanto potreste aspettarvi. Sono tre anni che Messi e i suoi non battono i vinotintos. Perchè? Perchè l'Argentina più recente gioca così male che le partite potrebbe vincerle solo per caso. Messi sembra già col biglietto di sola andata per dovunque ma non qui. Però è Messi e se decide, fa.

Due consigli: il gol del Femminile è la base. Poi in una l'under 2,5 e nell'altra la X di Venezuela-Argentina. E il telecomando in mano. Avsalut.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Mondiali Femminili Francia-Stati Uniti gol (1,86)

Copa America Venezuela-Argentina under 2,5 (1,80)



inoltre



Copa America Venezuela-Argentina X (4,00)



Il primo ambo vale 3,34 volte la posta, il secondo vale 7,44 volte la posta.