. Ma ho guardato e riguardato le quote e a occhio e croce non c'era nulla di esaltante sulle partite di Serie A. Allora mi si è accesa la lampadina su questi tre nomi e mi sono andato a spizzare i numeri. Ebbene, il terno sarebbe molto buono. In più, li ho visti giocare e segnare proprio alle ultime uscite e quindi direi che si possa fare, perché no?La partita è, con ottimi riferimenti per i visitatori nelle più recenti. Ciruzzo, che ha fatto un gol stratosferico in Coppa Italia nella bellissima - e persa ai supplementari - sfida con la Viola ci potrebbe riprovare, il suo repertorio è il più vasto che esista.La partita è, che si sta facendo conoscere nel mondo perché ad ogni partita riesce a migliorarsi. Ibra e Giroud gli debbono sempre qualcosa e all'ultima in Coppa Italia si è messo in proprio. Mettendo nella porta genoana un cross che era effettivamente un cross. Ma se a un giocatore da poco rientrato riesce anche di segnare con i cross, vuol dire che il momento è di platino. A 2,40 la scelta è fatta.La partita è. Che nella succitata partita Napoli-Fiorentina ha fatto un gol dei suoi. Meraviglioso, di classe e potenza unite insieme. Ovvio che qui la quota non te la regalino ma a 1,75, calciando anche i rigori, direi che...Il terno va a sfiorare il dieci contro uno. Ma aspetto le vostre idee, magari mi fate scoprire qualche quota di cui non mi sono accorto.Bologna-Napoli marcatore Mertens (quota 2,40)Milan-Spezia marcatore Rafa Leao (2,30)Fiorentina-Genoa marcatore Vlahovic (1,75)