L'altra semifinale di Champions League è piena zeppa di attese. Da una parte e dall'altra. E per motivi diversi. Il Bayern è entrato nella storia del calcio con quell'8-2 alla squadra di Messi che nessuno potrà cancellare, nei secoli dei secoli. Il Lione di Garcia ci è entrato eliminando Juventus e Manchester City stando sempre dalla parte gracile del pronostico, arricchendo quindi chi ha creduto nelle forze dei francesi.Adesso siamo al redde rationem. E per quello che sinora si è visto mi piace - e davvero molto - la combo che prevede la vittoria tedesca e il gol di entrambe le squadre. Il Bayern ha più volte tremato dietro persino sull'1-1 contro i blau, l'attacco di Garcia ha fatto vedere che se gli regali un'occasione sei fritto nell'olio bollente. Ma quello che fa la differenza è la forza della squadra e il Bayern non credo proprio che sia la terza regina a rotolare dal trono.La Premier League russa ci dà una mano a costruire un terno con due partite interessanti sul serio. La più bella è senza dubbio quella in fondo al cartellone, tra Zenit e Cska, squadre attrezzatissime che giocano uno scontro diretto ai massimi livelli nazionali. Non vedo il 2 cosi' come non vedo il diluvio di reti, punto diretto sull'1X/under 3,5.Sulla stessa falsariga può viaggiare Dinamo Mosca-Rostov. Anche qui la doppia di riferimento è quella interna ma l'under si attesta sul massimo dei due gol segnati, quindi sul 2-0 oppure sull'1-1.Sono tre combo quindi di facile c'è poco ma non pensate che la quota che spunta dal cespuglio sia bassa. Prosit.Lione-Bayern Monaco 2/gol (quota 2,40)Zenit-Cska 1X/under 3,5 (1,49)Dinamo Mosca-Rostov 1X/under 2,5 (1,98)