Lo sforzo titanico di arrivare a giocare per qualificarsi alla finale di Champions League è durato fino al 19 del mese, per il Lione di Garcia. E adesso arriva l'esordio in Ligue 1, da disputarsi in casa contro il Dijon, caduto nel suo stadio alla prima giornata contro l'Angers.



Una squadra che abbia fatto ciò che ha fatto il Lione non può arrivarci fresca a questo match. Ecco perchè, escluso l'1 a una quota ingiocabile, mi prendo il gol sopra la pari. Può darsi che la migliore in campo faccia una due tre sviste e allora... E il Lione dovrà far passare del tempo per farsi rivedere in forma. Basti guardare a quello che ha atteso lo Shakhtar al ritorno dalle final eight di Europa League.



A quota molto più bassa ci ingolosisce comunque Oostende-Anderlecht, sfida di Jupiler League belga. I padroni di casa ne hanno giocata una sola nel loro stadio ed è arrivato sia il gol sia l'over 2,5 (Oostende-Beerschot 1-2). Negli scontri diretti tre degli ultimi quattro hanno visto segnare entrambe, io mi fido.



Il colpo lo si aspetta dal pareggio, in Olanda 2, tra Cambuur e Nijmegen. Perchè? Perchè la X ha una gran dimestichezza ad uscire quando si scontrano queste due. Per esempio in otto delle ultime diciannove ma soprattutto quattro delle ultime cinque. Prima giornata di Eerste Divisie, stiamo a vedere se il risultato viene dalla nostra parte.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Lione-Dijon gol (quota 2,15)

Oostende-Anderlecht gol (1,63)

Cambuur-Nijmegen X (4,00)



Il terno vale 14,0 volte la posta.