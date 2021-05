L'infrasettimanale di Serie A si conclude con una vera amichevole, Crotone-Verona. Nessuno si gioca qualcosa a parte un bomber come Simy che cerca ancora qualche perla, avendocene regalate già tante (uno come lui lo prenderei per l'Europa, lo terrei in panca e lo farei giocare molto spesso. Certo, bisogna vedere quanto te lo fanno pagare). Over 2,5 sembra spappolatissimo. E da qui si deve cominciare.Manchester United e Villarreal, che sono le due prossime finaliste dell'Europa League, scendono in campo contro due squadre che si giocano tanto: potrebbero anche rimanerci di stucco. Lo United ha perso l'ultima in casa contro il Leicester e può ribadire il concetto contro il Liverpool (non sembra più quello che ne perdeva una dietro l'altra). Il Sottomarino Giallo di Unai Emery va a Valladolid contro una rivale che deve chiamare l'all-in per provare a tirarsi fuori dalle secche della retrocessione. La doppia interna ci potrebbe anche stare, chi è più coraggioso può persino lanciarsi sulla vittoria della squadra di casa a 4!Si chiude con le merengues di Zidane. Vanno a prendersi i tre punti a Granada e non dovrebbero soffrire troppo. Anche perchè la Liga è tutt'altro che chiusa, Atletico Barcellona e Real Madrid sono talmente vicine che non mi stupirei se arrivasse dall'alto il razzo cinese a sparigliare questo scopone scientifico tra big.