Milan e Roma all'aglio olio e soprattutto peperoncino, quello più forte che esiste. Perchè oggi, in casa propria, a Milan e Roma viene chiesto di fare il passo fondamentale. Contro Lazio e Inter i punti in palio non sono tre ma sei cento mille: se si vincerà questa sarà tutta un'altra vita. Perchè l'Europa che arriverà, ovvero il DERBY e il Bayer Leverkusen, sarà di festa.Il Milan avrà Sarri da battere e la prima cosa sarà chi andrà in campo. Turnover è una parola che ormai fa paura, troppa. All'andata fu uno sfracello per i biancocelesti (4-0!) ma per esempio l'anno scorso in Coppa Italia a Milano fu sfracello al contrario (4-0!). Sarri ha sei punti di vantaggio che sono la beatitudine in chiave Champions. A proposito di Europa che conta, mercoledì c'è l'andata rossonera con l'Inter: può uscire e rientrare dalla testa una partita così? Torna la mia doppia del momento, quella senza X e con l'over 1,5.Lo stesso per Roma-Inter. Mourinho ne avrà pochi pochi pochissimi da mettere in campo e questo fa stare male. Ma bisognerà lo stesso puntare sull'all-in. Sapendo che l'avversario ha due punti in più su cui spalmarsi la serenità ma allo stesso tempo ha i cugini "europei" cui pensare. Non fate errori, può pesare come un dirigibile quella partitina lì. All'andata vinse Mourinho con il gol vincente della Joya Dybala (1-2). Non c'è dubbio che i romanisti salirebbero in paradiso scavalcando i rivali. Ma con una panchina all'osso sarà più probabile perderla. La combo? Sempre la stessa.Si chiude in tema di doppie. Con Cremonese-Verona (idem come sopra) e con due doppie interne, una italica (Pisa-Frosinone, i gialli sono già promossi in Serie A) e una franzosa (Lens-Marsiglia, partitone one one).E' un sabato che si intreccia stretto stretto con un mercoledi' da leoni.