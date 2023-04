Non è partito per Milano. Osimhen proverà in tutti i modi a farcela per rientrare nella partita di ritorno contro il Milan ma... Ve la ricordate quella del "Maradona", pochi giorni fa? Anche lì non c'era il nigeriano dello scudetto. E tutto andò giù per la collina. Dicono che fu merito della marcatura stretta di Lobotka, della serata a sei marce di Rafa Leao che diventò l'unico Kvaratskhelia in campo. Dopo c'è stata la vittoria di Lecce ma non è questo il Napoli che ci ha fatto compagnia per tutta la stagione. E quello di stasera non sarà certo il Milan di Origi e Rebic anti-Empoli. Rientra dal 1' - per esempio - un signore che si chiama Giroud, che era riuscito a buttarla dentro anche con i toscani ma con il gomito. Sarà lui l'unico Osimhen in campo?Senza il nigeriano il Napoli punterà a farsi meno male possibile per chiudere tutto in casa? Possibile possibilissimo ma il Diavolo col forcone in mano lo abbiamo visto di cosa sia capace di fare. Persino con il turnover ce l'avrebbe fatta se non avesse trovato di fronte un gran bel portiere. Io punto sul francese che sa addirittura vincere il Campionato del Mondo senza segnare un gol. Chissà, forse cinque anni fa se lo era tenuto per questa.E Benzema? E' francese anche lui ma non c'era al Mondiale vinto nel 2018. E' diventato Pallone d'Oro da pochi mesi e qualche giorno fa si è tolto la grande soddisfazione di eliminare il Barcellona dalla Coppa del Re. Con una tripletta al Camp Nou! Ad aprile si entra nella sfera ancelottiana del tempo, quella che fece piangere il nostro Donnarumma, un anno fa. Io dico che il Chelsea del "revenant" Lampard sarà per il nostro Carletto come fare i compiti e poi merenda. Chi non lo sa che il Real Madrid si inventa i salti mortali quando gli mettono la musichetta?(quota 3,75)(2,25)Ambo dala posta.