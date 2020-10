Bella come poche, tesa come poche altre.. C'èche ogni volta che vede giallorosso fa i buchi per terra. C'è il Milan che non perde da quando tutto è ricominciato. E ormai parliamo di venti e più partite. Essendo persino riuscito a scavalcare l'ostacolo insormontabile di quella serata portoghese tra tempaccio, pioggia a vento e una miriade di calci di rigore.Dall'altra parte ci sonoUn attacco che sembra essersi svegliato con i cinque gol al. E se si è svegliato davvero fa danni come il veleno. In più ilazzurro (non il Mancio) è stato recuperato grazie a un tampone negativo. Per farne una partita strepitosa c'è proprio tutto. Anche perchè, come abbiamo visto, ormai si tira dritti a fare gol da tre punti, nessuno difende più a oltranza.In Premier League viaggiae col suova a, la casa dei Clarets, nel Lancashire. Ancora senza vittorie in questa stagione di Premier League. Nel frattempo i bianchi londinesi ne hanno segnati più di tutti tranne il Liverpool, che però ne ha subiti un'enormità (il buco lasciato da Alisson si è pagato carissimo). I padroni di casa debbono per forza progredire, non li ho mai considerati squadra da retrocessione in Championship. E comunque anche qui i gol arriveranno come se fossero gratis.La partita dove invece l'equilibrio al fischio d'inizio potrebbe restare inalterato (non per forza sullo 0-0) ènella. Arrivano dal peggio del peggio, ovvero tre sconfitte per una. I padroni di casa subendo cinque reti senza andare a segno, gli ospiti sette reti senza andare a segno. Impossibile dire come finirà un rebus del genere. E sono otto anni che non si fa vedere il segno X tra queste due.Milan-Roma gol/over 2,5 (quota 1,90)Burnley-Tottenham over 2,5 (1,72)Levante-Celta Vigo X (3,22)