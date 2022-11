Da quando ho letto quello che su due piedi non ricordavo e cioè che la serata Mondiale di oggi avrebbe riservato, alla stessa ora,, in quanto parte dello stesso girone, non ho avuto dubbi. Mi guarderò la prima e aspetto i fuochi d'artificio. In quanto terza e quarta della classifica. Sul ciglio del burrone, una virgola sposterà le decisioni che faranno la storia. Proprio perché non si potrà stare lì a bamblinare, il gol è la strada che mi scelgo. Gara apertissima, non di quelle che ti fanno accendere il cellulare sulle canzoni. I precedenti? Tutti prima del secolo e in Confederation Cup, qui si gioca ben altro.. Proprio perché mi aspettavo la banda dei danesi più forte e quella degli australiani meno forte. La classifica pare mi sia stata a sentire, i danesi di Eriksen debbono vincere ma la quota, al di là di come finirà, fa ridere.Quasi per tenere la stessa matassa che ci ha portato al traguardo ieri, la terza arriva dalla Serie C e porta in ballo la(che poi è l'Under 23 rinominata), per me la prima volta in assoluto.. Che è quarta, i bianconeri ottavi. Il momento è quel che è, ecco perchè sono convinto che chi giocherà porterà il marchio Juve dovunque per il campo. La difesa avversaria regala pochissimo ma se le cose te le vai a prendere... Da quando si confrontano si sono segnate ventiquattro reti (due nei tempi supplementari in Coppa Italia) in quei sei testa a testa, senza mai pareggiare. Non sembrano poche no?PS Un suggerimento a quelli che mi seguono; non fate mai l'errore di pensare che stia per arrivare un bonifico in banca, i periodi nel gioco sono la cosa più strana che possa esistere. E questo è, più che fortunatissimo, magico. Quindi massima attenzione e circospezione, con i soldi non si scherza.Arabia Saudita-Messico gol (quota 1,75)Australia-Danimarca gol (2,05)Feralpisalò-Juventus next gen. gol (2,05)