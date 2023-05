E' la partita d'andata e questo significa tanto, tantissimo. Per esempio vuole dire che Cagliari e Parma sanno anche troppo bene che ci sarà comunque un modo per provare a cambiare quello che non fosse andato dritto in Sardegna. Ranieri e Pecchia sono due allenatori con i baffi. All'Unipol Arena in campionato finì 1-1 ed è un segnale che vale prendersi. Nonostante in campo vadano Lapadula da una parte e Vazquez dall'altra. Si era partiti dicendo che sarà l'andata. E l'andata porta l'under. Basta un'occhiata al risultato uscito fuori da Sudtirol-Bari di ieri sera. Con un gol timbrato solo nel recupero.



Tutto il contrario di quello che proviene dal campionato turco, tre turni alla fine. Con in campo l'Adana Demirspor dell'Aeroplanino Montella e il Karagumruk che era di Pirlo fino all'ultima giornata. Istanbulspor-Adana Demirspor e Karagumruk-Kayserispor significano l'esatto contrario, basta guardare i gol messi a segno finora dai ragazzi di Montella e da quelli che erano di Pirlo (dieci reti in tutto negli ultimi due match di Pirlo, quelli che gli sono costati la panchina).



Cagliari-Parma under (quota 1,73)



Istanbulspor-Adana Demirspor over 3,5 (1,81)



Karagumruk-Kayserispor over 3,5 (1,97)



Terno da 6,16 volte la posta.



P.S. Credo che durante la giornata le due quote turche vadano per forza a salire, quindi converrebbe aspettare a puntare. Ovviamente potrete trasformare il tutto in quaterna o cinquina. Le scelte come sempre sono le vostre.