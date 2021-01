Vigilia di Serie A che fa venire voglia. Perchè c'è un po' di tutto nei tre campionati migliori. La Bundes per il momento la lascio da parte, vediamo Premier League e Liga, basterebbero e avanzerebbero.è l'antipasto. E non solo quello perchè Mourinho e Bielsa potrebbero tenere insieme una cattedra all'Università. Insegnando tutto ma proprio tutto di questo gioco.(che ha persino giocato una gara in meno). Ma il Leeds è reduce da una lezione sul campo al West Bromwich, cinque pappine in trasferta e via andare. Mou ci avrà passato notti insonni a come affrontarlo e sconfiggerlo.Il Brighton, almeno quello battuto in casa da Lacazette, è stato una delusione profonda. Ha soltanto provato ad arginare l'Arsenal, una volta andato sotto è stato lì a tirare su il brodo con la forchetta. Quando arrivano avversari migliori spesso succede. E gli Wolves lo sono e di parecchio, anche se le ultime non lo dicono così chiaramente. La quota del 2 mi pare una bomba. E io l'accendo.. Gli ospiti non sono facili da sgranocchiare per nessuno in questo momento, viaggiano a ritmo da capolista e questo sarà un esame perfetto per vedere a che punto siano arrivati.. Derby più sentito d'Europa, anche quando capita in una stagione che non sembrerebbe eccezionale. Comunque, gli ospiti sono più forti. Troveranno reticolati, fili spinati, cavalli di Frisia perchè questo derby è da sempre rendere la vita impossibile agli altri. Però potrebbe bastarne anche uno solo per mettere la partita in ghiaccio. Perchè il dislivello c'è.La quaterna vale 14 volte la posta