E' una giornata di calcio talmente pirotecnica che mi butto sul massimo dei massimi. Praticamente che si segni in ogni dove.tre finali di Supercoppa in Inghilterra, Germania e Olanda. Dovendo persino lasciare fuori qualcosa...Inter-Lione si giocherà a Cesena, Roma-Tottenham ad Haifa (Israele), Liverpool-Manchester City a Leicester, Lipsia-Bayern Monaco a Lipsia, Ajax-Psv ad Amsterdam.Parto da quella dove i gol potrebbero essere di meno (ma magari saranno di più...),. I francesi sono tutto meno che una squadretta e abbiamo già visto il Monaco obbligare i nerazzurri di Inzaghi a una rincorsa trafelata.Da oggi l'over 2,5 diventerà soltanto over anche nella mia rubrica, vi ci abituerete. Passiamo al primo della giornata,nientepopodimeno che in Israele, Roma-Tottenham è tantissima roba, al punto che quest'anno potrebbero infilarsi nella lotta per il titolo. Già da stasera si dovrebbero avere sensazioni vivissime sotto porta,Le tre finali di Supercoppa riservano una sorpresa in partenza. Non si giocherà a Wembley, già tirato a lucido per la finale dell'Europeo femminile di domani sera, Inghilterra-Germania, ma a Leicester:Le due restanti sono combo fiammeggianti. Una è la tedesca che si giocherà in casa Lipsia (il Bayern Monaco resta superiore anche se non c'è più un bomber come Lewa ma è arrivato Manè). La sorpresa che ci farebbe sventolare ogni bandiera potrebbe venire dall'Olanda, ii. E la combo a 3,40 affascina, a quella quota ci si prova come barbari.Inter-Lione 1X/over 1,5 (quota 1,60)Roma-Tottenham over (1,73)Liverpool-Manchester City over (1,70)Lipsia-Bayern Monaco X2/over (1,90)Ajax-Psv X2/over (3,40)Cinquina da 30,3 volte la posta più bonus