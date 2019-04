Bellissima partita sulla carta ma... Bisogna realmente capire come il Napoli uscirà da questa orrenda eliminazione in casa sua contro l'Arsenal. In più arriva una banda di bad boys, quella di Gasperini, bruttissimo cliente per chi non è al 100% soprattutto con le energie psicofisiche. Gol ci può stare.



A proposito delle suddette energie, ho visto con i miei occhi l'Eintracht Francoforte uscire sulle ginocchia contro il Benfica, che poi è riuscito ad eliminare dall'Europa. In Bundesliga il Wolsburg ha tutte le armi per fargli male.



Prima volta dell'anno, tocco la Serie B. Ma così, a volo d'uccello. Aggiungo tre over 1,5 che mi soddisfano: Carpi-Pescara, Perugia-Lecce e Verona-Benevento.

Avsalut. E andateci piano a tavola e con le uova!



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Napoli-Atalanta gol (quota 1.54)



Wolfsburg-Eintracht Francoforte 1 (2,68)



Carpi-Pescara over 1,5 (1,27)



Perugia-Lecce over 1,5 (1,21)



Verona-Benevento over 1,5 (1,30)



La cinquina vale 8,24 volte la posta.