Si parla di Champions League. Turno finale dei gruppi di qualificazione agli ottavi. Si chiude con Napoli e Inter estremamente impegnate a dare il meglio per passare. E non sarà facile. Il Napoli deve dare il massimo ad Anfield Road per non farsi superare da Liverpool e PSG, l'Inter deve dare il massimo per non farsi superare da un Tottenham vincente al Nou Camp. Proprio perché si tratta quasi esclusivamente sui gol, vado sugli over 2,5. Non sarà una gran quota ma voi potete partire da lì. Se vi piace l'idea. Ovviamente speriamo che i gol portino i sorrisi tutti dalla parte nostra. Napoli e Inter, tocca a voi rispondere!



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Liverpool-Napoli over 2,5 (1,53)



Inter-Psv over 2,5 (1,50)



Barcellona-Tottenham over 2,5 (1,50)



Il terno vale 3,44 volte la posta