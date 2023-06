Tonali, Scalvini e Udogie con Nicolato agli Europei under 21. Berardi, Zaccagni, Fagioli e Pobega non sono nella lista dei convocati di Mancini. Nella Spagna tutti presenti tranne Pedri, gran bella pedina. Ora la domanda in primis potrebbe essere questa: il blocco interista (senza Bastoni, ci sarà Buongiorno) che si è appena giocato la partita più importante della stagione, ovvero la finale della Champions League persa - sia pure immeritatamente - contro il Manchester City, lo vedete bene a tornare in campo dopo pochi, pochissimi giorni? E contro la nazionale spagnola di De la Fuente, praticamente con i pezzi forti a disposizione? Mah...



Due anni fa eravamo noi ad ospitare la Final Four Nations League. E sempre questa era la semifinale. Le cateratte del cielo si aprirono già nel primo tempo con il due a zero per loro e il cartellino rosso per Bonucci. La rete di Lorenzo Pellegrini non fece che acuire il dolore di chi usciva da nazionale padrona di casa.

Ora cercheremmo/vorremmo il riscatto, sempre contro lo stesso avversario. Che ha cambiato commissario tecnico ma ha una rosa forse migliore, certamente più giovane e vigorosa.



Le due rispettive uscite nelle qualificazioni europee non dicono troppo. L'Italia ha perso con l'Inghilterra a Napoli, la Spagna ha preso una batosta in Scozia e avrà lavorato su e giù per rimettersi in palla per questa gara. D'altronde loro sono in una nuova era, da Luis Enrique in poi sarà cambiato moltissimo. Non so a cosa si aggrapperanno i nostri, tra l'altro in una città - Enschede - dove addirittura venne eliminata tanti anni fa la Juventus.



Nettamente i favori sono per gli iberici, chiaro che non è impossibile girare la ruota dalla parte italiana ma io non la vedo così semplice, loro hanno i virgulti dell'oggi, del domani e del dopodomani. Basta il nome di Rodri, che in tanti dei nostri riconosceranno alla stretta di mano. Senza trovarlo simpatico.



Spagna-Italia 1 (quota 2,30).