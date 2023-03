Il posticipo di Serie A è Milan-Salernitana. E se fosse una trappola, in un turno di campionato dove hanno perso Inter, Roma e Atalanta e ha pareggiato la Lazio (parlando di zona Champions League)? I rossoneri arrivano dalla partita in casa Tottenham, ottimamente giocata, e sperano di guadagnare punti a tutte quelle che si sono fermate. Ed è possibile che sarà cosi' ma io me la guardo.



Perchè ho intravisto un bell'ambo o almeno un ambo che mi piace parecchio (con due quote che, curiosamente, continuano a salire). La prima si gioca in Turchia e vedrà impegnata la rivale della Fiorentina in Conference League, giovedi scorso e giovedi' prossimo. A Firenze è finita 1-0 per i viola e quindi il Sivasspor può ancora giocarsela. Ma oggi chi deve giocarsela assolutamente è l'Istanbulspor, con un successo aggancerebbe gli avversari in quota salvezza. E le ultime le ha vinte entrambe. Giocherà alla morte. E contro una squadra che ha sulla schiena il peso di giovedi' scorso e nella mente quello di giovedi' prossimo.



Partita e notte speciale quella di Crotone (Serie C girone C) dove i secondi in classifica riceveranno l'ultracapolista Catanzaro. L'una è prima e lo resterà, l'altra è seconda e lo resterà (visti i distacchi enormi). Si giocherà con una maglia-ricordo del naufragio avvenuto a Cutro, costato un numero altissimo di vittime. Può finire in tutti i modi ma io, a quella quota, il pareggio non me lo faccio scappare.





Istanbulspor-Sivasspor 1 (3,05)



Crotone-Catanzaro X (3,25)









Ambo da 9,91 volte la posta