Il miglior anno per voi, per noi, per tutti. Quello vecchio è finito e già si girano le pagine di nuovo. Ieri nemmeno all'Isola di Pasqua hanno riscosso, con City e Newcastle bruciati sul pareggio da avversari inferiori. Che però ci hanno provato e ci sono riuscite.



Oggi tentativo con la Ligue 1, lasciandoci trascinare dalle indicazioni che arrivano dai numeri (e il terno finale non è affatto povero). Si parte da Lione-Clermont già 1 al primo tempo, se andranno in vantaggio i reucci di casa gli ospiti non segnano praticamente mai nei primi 45 minuti e quindi...



Nantes-Auxerre viaggia sulla ripetizione del pareggio alla fine della prima frazione, cosa che succede come fosse una regola (nelle ultime cinque è andata proprio cosi' per i gialli in Ligue 1). Mentre Angers-Lorient si basa sul fatto che soltanto due dei nove gol segnati dagli ultimi in classifica sono arrivati nel primo tempo. E il Lorient sbattuto come un ovetto in casa dal Montpellier viene per vincerla, i gol arriveranno più tardi possibile?



Lione-Clermont 1 primo tempo (quota 1,95)



Nantes-Auxerre X primo tempo (2,20)



Angers-Lorient tempo con maggior numero di gol secondo (2,05)



Terno da 8,79 volte la posta