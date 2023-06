Fuori Depay, DeLigt e Gvardiol, i migliori lasciano Olanda e Croazia a bocca asciutta proprio nel giorno della semifinale di Final Four Nations League. In un match che ci interessa da vicino visto che domani saremo proprio noi a giocarci l'altra semifinale contro la Spagna. Perchè mai la Croazia in casa degli Orange (si va in campo al De Kuip di Rotterdam)? Perché non sempre chi si gioca la Final Four davanti ai propri tifosi ci guadagna, siamo proprio noi azzurri ad essere stati eliminati due anni fa dagli spagnoli, a Milano.



E poi per un altro curiosissimo motivo. La Croazia è la nazionale più strana d'Europa, tra quelle più forti intendo: se la giornata è dritta sa far soffrire le migliori rimandandole indietro, se invece c'è qualcosa che non va non va fino al termine. Certo che una rappresentativa che può schierare al centro del campo Modric-Brozovic-Kovacevic ditemi voi: di che stiamo a parlare?

Se togliamo la più recente che era un'amichevolaccia qualsiasi stravinta dall'Olanda, andiamo fino al 1998 quando furono gli altri a vincere due a uno nella finalina terzo-quarto posto del Mondiale francese. Sappiamo comunque da sempre che se esiste una partita che non vale una cicca è quella che ti spinge al terzo posto.



Delle due partite di qualificazioni europee finora giocate vale la pena guardare soltanto quelle croate: come al solito mezza giornataccia contro il Galles, solo uno a uno a Spalato e poi invece un bel viaggio in Turchia, due a zero. Come a confermare che la Croazia è fortissima davvero quando le va l'uzzolo e in quel caso può far girare la testa a chiunque.



In definitiva si può tentare con la Croazia e soprattutto con la quota del 2 (troppo ma troppo alta così come appare troppo ma troppo bassa quella dell'Olanda). Se però i croati saranno a luna storta non ci salveranno nemmeno gli alambicchi di Mago Merlino.



Olanda-Croazia 2 (quota 4,00)