incassati venti gol in campionato;, incassati ventiquattro gol in campionato (Juve, Napoli, Lazio e Roma hanno saputo fare di meglio). Oggi, a Riyadh, Supercoppa d'Italia sul tappeto d'erba dove il Barcellona, soltanto qualche giorno prima, ha frollato il Real Madrid nella Supercoppa di Spagna (con quella benedetta rete di Benzema all'ultimo secondo, benedetta per questa rubrica!).Manca per esempio gente come Brozovic e Lukaku, prima categoria: non ci saranno. Detto tra di noi quelle due sono le assenze di cui si lamenta Inzaghi. Se lo dovesse fare Pioli non si arriverebbe che alla fine del foglio, con un nome fondamentale come quello di Maignan. E quando si perde a lungo un portiere che ti porta punti a mazzi ti metteresti a piangere all'angolo dello spogliatoio.Nel post-Mondiale tra le nostre milanesi (che comunque stapperanno una cosa stranissima come un derby di Supercoppa) è ricominciato niente bene. Con l'Inter costretta ai supplementari in Coppa Italia col Parma e poi con il "PelèPelèPelè" di Caldirola a Monza. Un 2-2 esattamente come quello che ha fatto cadere la barba a Pioli contro la Roma e poi quello di Lecce., il 2-2 (spuntato anche poche ore prima in Napoli-Cremonese al Maradona, in Coppa Italia) si deve provare come risultato esatto. Cosi' come si debbono tentare i due 3-1, da una parte e dall'altra. Proprio come quello uscito tra le grandi di Spagna, che giocavano qui.risultato esatto 3-1 (quota 23,00)risultato esatto 1-3 (quota 22,00)risultato esatto 2-2 (quota 13,00)