Se quello che l'altra sera ha mangiato in testa al Chelsea (ma se il rigore di Jorginho entra si riapre l'ambaradan al 90'...) oppure quello che per sette partite non aveva saputo cosa fosse una vittoria. In casa del Brighton ci sarà da divertirsi, i padroni di casa restano su tre pareggi due dei quali in trasferta. Dal 2013 (ogni competizione) ci sono stati otto scontri diretti, sette sono finiti con i gol.Questi non sono tre punti, sono trentatre. Si può pensare dire scrivere che il Burnley abbia preparato questo match nella sua testa, gli altri andassero come andassero ma questo dovrà essere vittoria. Entrambe hanno segnato quei gracili macilenti emaciati otto gollettini ma in classifica le dividono undici punti a favore del Burnley. Che se vince ne affossa definitivamente una e dà una bracciata verso il largo che levati.Sembra la classica tappa per andare a vincerne un'altra fuori casa, il West Bromwich resta a piè fermo sull'impossibile pareggio colto ad Anfield Road con il Liverpool (avrà arricchito i books di tutto il Mondo bettistico) ma non sa che qui deve confrontarsi con il Diavolo. La quota una lineetta sotto la pari è giocabile.Due vittorie e un pareggio, due pareggi e una vittoria. Più per entrambe il successo in Coppa del Re. Sono organici in salute, i padroni di casa (che devono recuperare due partite) sono tre punti sotto a quei diavoli del Villa che, da Barcellona - era il 27 settembre, una vita fa - non hanno più perso. L'appuntamento al Sanchez Pizjuan sembra fatto per mettere il piede in una pozzanghera e bagnarsi tutti. Anche perchè il Siviglia non batte in casa il Villarreal dal 2016. E quindi è ora.