Premier League russa, ore 17,30: Tambov-Samara. Super Lig turca, ore 18: Antalyaspor-Sivasspor. Questo è il menu calcistico del giorno, chi di voi riesce a trovare altro di sgranocchiabile (parlo non di un calcio di cui non si sappia un picchio) è un re.



Il duello russo è sdraiato sui bassifondi della classifica, visto che Tambov e Samara sono a 22 punti in zona play-out, due punti sopra alla cenerentola Grozny. La forma dice ospiti, che arrivano da quattro punti in due gare. Sono bastati due gol per portarseli a casa. Sì, si segna poco e qualcuno che dovesse scegliere tra under e over non avrebbe dubbi. Comunque ribadisco, io vado con il Samara. In più il Tambov sta giocando le partite in casa (lotano, a Nizhny Novgorod) e questo potrebbe essere un altro bel problema.



In Turchia invece c'è qualcosa in più con il Sivasspor, attualmente quarto a quattro punti dalla coppia di testa che ha pareggiato ieri, Trabzonspor e Basaksehir. I padroni di casa di Antalya però non sono tranquilli, a due punti come sono dal terzultimo posto del Rizespor. Probabilissimo che l'Antalyaspor giochi alla morte, potrebbe non bastare la voglia del Sivasspor di avvicinamento alla vetta. E la quota della doppia interna si fa guardare.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Tambov-Samara 2 (quota 3,00)



Antalyaspor-Sivasspor 1X (1,68)









L'ambo vale 5,04 volte la posta