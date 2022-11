C'era Lippi in panchina, quell'undici maggio 1997, tredicesima giornata di ritorno. Ed è quella l'ultima uscita del risultato esatto di Verona-Juventus 0-2. I gol furono di Ciro Ferrara mentre stava finendo il primo tempo e Vladimir Jugovic mentre stava finendo il recupero. Negli ultimi anni non si è più ripetuto nonostante tre delle ultime cinque volte che le due contendenti odierne si sono affrontate siano stati segnati due gol. Sono stati due 1-1 e l'ultima volta 2-0 per la Signora ma a Torino. Risultato che al Bentegodi, come abbiamo visto nel ricordo delle prime righe, manca da ben venticinque anni, un'enormità. Segnerebbero un difensore e un centrocampista? Un italiano e uno straniero? Anche in quell'occasione sulla panchina dei veneti c'era un tecnico italiano ed era Gigi Cagni.



Certo, deve vincere anche il Verona vista la classifica ma chi avrebbe detto ad Allegri che, con questi tre punti, sarebbe balzato terzo in classifica mangiando lunghezze a Atalanta (tre), Milan e Roma (due)? Tanti motivi si incastrano su questo ipotetico possibile 0-2 per i bianconeri da trasferta. La quota del risultato esatto non è malaccio (ed è in calo netto) e andarsi ad inventare qualcosa di altro... E' un tabellone povero di idee stasera. Io mi fido di me. Cippino, è chiaro.



Verona-Juventus risultato esatto 0-2 (quota 8,25)