Invadiamo anche il calcio dei Giochi Olimpici e vediamo cosa può succedere. L'unico avvertimento: occhio agli orari, siamo dall'altra parte del globo terracqueo. La partita è Brasile-Costa d'Avorio (uomini). Entrambe hanno vinto e sono piaciute, Richarlison (a colpi di gol) e il milanista Kessie hanno dato spettacolo (già solo la rete messa a segno dal rossonero vale la firma sul rinnovo del contratto a quanto vorrà lui). A questa seconda vedremo come finisce, verde-oro favoritissimi ma io scelgo un quotone: quello del "gol".



La seconda dell'ambo sempre di Brasile si tratta ma parliamo di campionato. Il match in questione è Flamengo-Sao Paulo. Che ha numeri eccezionali, basta darci un'occhiata. Sono nove-partite-nove che in casa e fuori il Sao Paulo riesce a dipingere i baffi di viola al Flamengo. Battendolo o non facendosi sconfiggere. Bestia nera è dire pochissimo. Per un'altra delle varie volte ancora, favorito sarà il Flamengo (che gioca in casa, ha sette punti in più in classifica e ha giocato due gare in meno dei rivali). Chi ci vede la mano della macumba può riesprimere la sua idea aggrappandosi alla doppia esterna. Certo, prima o poi arriverà la bastonata ma finchè non arriva...



Brasile-Costa d'Avorio (GIOCHI OLIMPICI) gol (quota 2,00)



Flamengo-Sao Paulo X2 (2,28)





L'ambo vale 4,56 volte la posta