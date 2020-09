Uno dei tornei più importanti del mondo, con il Liverpool a caccia di un rapido bis e le altri grandi tipo Chelsea sulle tracce, dopo un mercato ad altissimo livello che ancora non si stoppa.. I Gunners, ovvero la squadra più in salute di tutte (hanno vinto Fa Cup e Community Shield in un agosto fiammeggiante) vanno in visita di una delle vittime preferite, il neopromosso Fulham. Solo per dire: da sette anni a questa parte sono cinque i match vinti (su cinque). Soltanto il più vecchio è finito con un gol di scarto, tutti gli altri con vittorie tranquille e panciute.Quindi i campioni in carica del. Anche per loro una squadra che sale dalla Championship, il. Anche questa estate cercato sottotraccia da qualche squadrone che voleva portarselo via. Ma il Loco è rimasto ed esordisce con la sua truppa in casa di Klopp rischiando la bastonata fin da subito.Per me torneremo a vedere un successo largo nonostante Bielsa abbia preso il massimo delle contromisure. E lui sa come si fa anche se qui deve arginare i detentori del titolo e non è semplice.. Potremmo essere di fronte ad una sfida di totale equilibrio. Nonostante in casa del CP il pareggio non si veda dal 2008 quando le due erano in Championship. Sette sconfitte su otto a chiudere l'ultima Premier per il CP dicono che vederne un'altra qui è particolarmente duro in chiave di numeri. E comunque delle ultime tre sfide due - entrambe a Southampton - sono terminate 1-1. Esattamente il risultato che potrebbe tornare a manifestarsi.PS Attenzione agli orari, chi vorrà partecipare già a Fulham-Arsenal dovrà muoversi per tempo visto che si parte alle 13,30. Buon Premier League a tutti, senza dimenticare che nella stessa giornata si stappa anche la Liga (ma nessuno squadrone è impegnato).I CONSIGLI DEL SABATOIl terno vale 14,5 volte la posta