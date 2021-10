pare proprio disegnata così tanto che la quota del gol è di 1,45! Non è facile trovarne di questo tipo in giro ma il motivo è sotto gli occhi di tutti. Da quando è cominciata la stagione regolare, saltiamo quindi tutte le amichevoli,E stiamo parlando di sette match di Bundesliga e uno di Coppa, una media che è un metronomo. Certo, prima o poi si fermerà ma non sembra questo il giorno migliore perché l'Hoffenheim è squadra che, se in momento-si, può dare preoccupazioni a tante. Basti vedere come ha stracciato il Wolfsburg, due turni fa (3-1).La partita ad alto livello, e parlo di posizioni in classifica,. Un occhio alla classifica ci dice subito che le due sono ai massimi livelli. Segnando e subendo lo stesso numero di gol, venti e dieci: il Paderborn è terzo a diciassette punti e il Regensburg è un punto sopra. Direttamente alle spalle della capolista St. Pauli. Risulta quindi del tutto incomprensibile una quota cosi' alta del pareggio, con la vittoria interna abbondantemente sotto la pari. Certo che possono vincere i padroni di casa ma non scherziamo, a quella quota il pareggio è oro colato. E non lo dico io ma i numeri. Troppo troppo alto.. Al momento il West è secondo e il Birmingham sedicesimo. Se le riguarderemo a Natale vedremo che i primi continueranno a giocare per la promozione e i secondi saranno saliti un po' ma non più di tanto. L'1,55 non è roba da fare i salti per aria ma gli Albions in casa ne hanno vinte tre, pareggiate due e persa nessuna. E nonostante il Birmingham in trasferta si faccia rispettare - due vittorie e un pareggio - lo stadio The Hawthorns sa essere un buon amico per gli uomini del francese Valerièn Ismael. Ultimo dato: giocavano l'1 appena aperte le quote, qualche giorno fa. Ma non è escluso che possa salire.Hoffenheim-Colonia gol (quota 1,45)Paderborn-Regensburg X (3,70)West Bromwich-Birmingham 1 (1,55)Il terno vale 8,31 volte la posta