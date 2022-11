sperando che i tre under di ieri siano stati un caso, un errore di gioventù del campionato. Oggi scende in campo l'Inter dopo l'incredibile partita regalata col fiocco a Kostic e company. Arriva a Milano un altro vecchio amico di grandissime battaglie vinte, quel Thiago Motta che può associarsi a Dejan Stankovic ma che sicuramente ha una squadra decisamente più forte della Samp, il Bologna. E i suoi ragazzi possono giocarsela dall'alto di una bella girandola di marcatori. Pensiamo che tra queste due il gol è uscito sette volte nelle ultime dieci e addirittura quattro nelle ultime cinque al Meazza! Nessun dubbio anche perché l'Inter subisce reti come se avesse obliterato il biglietto dell'abbonamento.Nel pomeriggio una Roma con i canini insanguinati di fuori si presenterà a Reggio Emilia consapevole di aver perso il più brutto derby dai tempi di Brenno e Porsenna. Praticamente avendo fatto un tiro in porta (ovviamente il centosettordicesimo palo). Oggi non vedo difese ma attacchi anche perché questo match è sempre stato una spremuta di segnature, prima lo vincevano sempre i giallorossi ma adesso non più. Potrebbe persino rientrare Berardi, magari per uno spezzone, quindi sarà comunque un braccio di ferro a chi fa più male all'altra: gol/over.La Samp di Dejan ha fatto qualche passettino in avanti ma nel Grande Torino potrebbe non esserci da divertirsi. Certo, l'attacco granata tra un po' dovrà ricorrere a me perché si è fatto male (e dopo cinque secondi mi pare il record di tutti i record) di nuovo Pellegri. Juric comunque questa tappa la prende come un'occasione più unica che rara per risalire in classifica. E io la vedo esattamente come lui. Non sarà facile vedere parecchi gol quindi chi volesse potrebbe buttarsi a corpo morto sull'under, un'alternativa di livello.Fuori confine, in Bundesliga, mi scelgo Union Berlino-Augusta, con i primi che hanno trovato chi ha appena lisciato il loro pelo al contrario (uno 0-5 da horror in casa del Bayer Leverkusen!). Ma i berliners se vincono questa tornano a due punti dal Bayern. E sto parlando di una classifica da sogno o son desto. Peraltro l'Augusta è una piccola bestia nera (o quasi) per cui se non la battono nell'occasione non la battono per l'eternità. Statemi tutti non bene ma alla grande!(quota 1,90)(2,00)(1,65)(1,57)Quaterna dala posta.