Questa è la settimana della Roma. Non "una delle" ma la settimana. Oggi gioca a Verona per salire quarta in classifica in piena zona Champions League, giovedi' si gioca il dentro o fuori all'Olimpico contro il Ludogorets per restare in Europa League e domenica c'è un derby che la squalifica di Milinkovic-Savic ha già reso bollente bollente bollentissimo. Chiaro che fin da questo tardo pomeriggio bisogna fare le cose per bene, un passo falso - totale o parziale che fosse - si rifletterebbe pesantemente sul resto del programma. C'è da dire che il Verona di Bocchetti è parso migliore dei suoi risultati (sconfitte con Milan e Sassuolo, di misura). Credo che sia la prima volta nella storia che i giallorossi giochino in una città dove il Sindaco è un loro ex amatissimo, Damiano Tommasi. Motivo in più perchè Mourinho sappia dal primo minuto qual è il risultato da portare nella Capitale. L'ultima finì con un fiammeggiante 3-2 per i veneti e con un bellissimo gol di Pellegrini. Chi vuole può andare sull'over, dal 2019 (sei sfide) si segna parecchio.Monza-Bologna si disputerà nonostante la richiesta della società brianzola per rimandarla dopo l'accoltellamento di Pablo Mari in un supermercato (una vittima e altri feriti). Per esperienza so che quando capitano fatti dolorosi che lasciano sgomento un gruppo è molto difficile che poi arrivi la vittoria. Ma questo è un dettaglio che vi fornisco, potete farne ciò che volete. Io non ho dubbi e mi dirigo sul pareggio, se ci fosse stato Arnautovic avrei addirittura preferito il 2. Ma il bomber austriaco non ci sarà.Liga2 con Levante-Gijon che - con le due appaiate - alla prima occhiata potrebbe sembrare una X fatta e finita. C'è un però: i padroni di casa giocheranno fino all'ultima giornata per la promozione, gli altri no a meno di grandi sorprese. La quota dell'1 si avvicina al raddoppio e onestamente non pare brutta pet niente.