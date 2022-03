"La Roma che mi piace di più e' quella che vince. E domani voglio una Roma che vince". Forse mi sbaglio ma ho visto un Mourinho che faceva di tutto per apparire sereno - nella conferenza-stampa di presentazione del derby - ma non lo era. E la risposta su Zeman? "Io ho vinto venticinque titoli, lui due Serie B! Non posso rispondergli... ". La Roma degli ultimi tempi è quella che ha ripreso i risultati al novantesimo e anche più. La Lazio degli ultimi tempi ha sistemato le cose, per esempio ritrovando il Luis Alberto dei migliori momenti. Senza sire di Immobile dei record. In campionato perdendo solo quella contro Spalletti all'ultimo secondo. L'inizio al fulmicotone e il risultato dell'andato le danno ragione, anche se sul 2-0 ci fu qualcosa che non andò dal punto di vista arbitrale. Oggi più di cinquantamila allo stadio per vedere se Mou ne perde un altro, forse è davvero questo il motivo che gli ha fatto contare le domande dei giornalisti (non vedeva l'ora di andarsene). Partita tostissima, se si sblocca presto come l'altra arrivano altri cinque gol, la combo (nonostante le ultime stiano dalla parte di chi gioca in casa) è la X2/gol. Dimenticavo, Sarri dice che ha smesso di fumare, è un segnale anche questo?Il SuperClasico della Liga, Real Madrid-Barcellona, lp avrei visto senza alcun dubbio dalla parte delle merengues. Ma si è bloccato Benzema e allora l'attacco sarà orfano di uno dei più grandi giocatori del mondo. Cambia tutto? Non proprio. Perchè l'elemento che poteva spostare l'ago dalla parte del Real era che i blaugrana sono reduci da un difficilissimo playoff di Europa League ad Istanbul, vinto contro il Galatasaray /grazie anche al gioiello di Pedri). Con tanti giovani in campo i gol non si faranno aspettare. Ma qui la combo è dalla parte dei padroni di casa, 1X/gol, chi volesse spendere due soldi di coraggio può però spostarsi sull'1.I difficili snodi europei di pochi giorni fa mettono un grande rilievo su altre due vittorie casalinghe, in Premier League e in Bundesliga: quella del Tottenham contro un West Ham che ha dovuto persino giocarsi i tempi supplementari (per eliminare il Siviglia) e quella del Lipsia contro il Francoforte. Non sono due quote che catturano l'attenzione ma più la partita andrà verso la fine e più i vantaggi fisici per chi è stato in poltrona si avvertiranno. Esattamente come potrebbe accadere nel derby di Roma. Meditate gente, meditate.