Con qualche complicazione. Mourinho, oltre alla sconfitta di Bergamo, ha visto i suoi andare giù come birilli, chi (Gini, Smalling, Llorente) per intoppi muscolari chi (Dybala) per palomini vari in entrata a valanga. Qualcuno può farcela, qualcuno punta il Bayer o più in là. Pioli e tutti i suoi con nella testa il maxi-derby europeo: vagli a dire che non ci si deve ancora pensare, impossibile.Difficile che in un momento come questo lo SpecialOne nonma mai dire mai. Pioli in trasferta sarebbe quello che ci rimetterebbe di meno. Alla fin fine potrebbe venir fuori una cosetta senza troppo ferire l'una e l'altra, possibilissimo l'under. Quel 2-2 supersonico nei minuti finali al Meazza lo credete davvero ripetibile?Il contrario di ciò che magari spunterà nelladove l'avvelenatissimadel Gasp vuole dare seguito ai tre punti contro Rui Patricio&Company. Basta occhieggiare i precedenti per accorgersi che questo è sempre un match da overoni micidiali e quello che ne consegue. Gol a strapiombo, trentanove (!!!) negli ultimi sette scontri, roba da non credere. Con la Lazio si è acclarato che Juric - nonostante lo storico rapporto con il tecnico della Dea - non lascia strada a chi si trova davanti.ha perso a Nottingham soltanto perchè arrivava dai tempi supplementari pesantissimi di Wembley con il Manchester United, semifinale di FA Cup. Se il Brighton si è già rimesso in piedi tornerà la squadra che conosciamo bene. E anche se glinon sono gli ultimi della terra, gira tutto dalla parte dell'1.: improbabile che regga la quota del 2 (sta saledo però, incomprensibile...), i padroni di casa fanno un punto ogni secolo e gli ospiti hanno battuto il Barcellona, scusate se è poco. Troppo ma troppo ma troppo troppo alta.Roma-Milan under (quota 1,55)Torino-Atalanta over (2,30)Brighton-Wolverhampton 1 (1,47)Elche-Vallecano 2 (1,87)