Numero uno del ranking mondiale il Belgio, campione europeo in carica il Portogallo. Che c'è di più? Maciste contro Golia? Oltretutto è Lukaku (interista) contro Cristiano Ronaldo (ancora juventino, al momento, poi vedremo). Con l'uomo lusitano che ha finalmente raggiunto Alì Daei in testa a quei 109 gol in nazionale. Si aspetta da un momento all'altro il centodecimo, con maglietta annessa.L'ultimo faccia a faccia nell'Europeo? Bisogna risalire al 2007, tanti anni fa. Furono due vittorie del Portogallo, il Belgio non era ancora questo dei "ragazzi terribili" di Roberto Martinez. A Lisbona e a Bruxelles. Finirono 4-0 e 2-1.In testa alla classifica cannonieri c'è Cr7, già a cinque reti, evidentemente una bella mano gliel'hanno data i calci di rigore. Big Rom insegue a tre. Ma tutti e due hanno bene in vista il fatto che bisogna spingere i propri compagni, i traguardi personali vengono dopo.Favoriti? Il Belgio lo è ma il Portogallo ha giocato grandi momenti contro la Francia. E si ripeterà di certo. Anche perchè l'avversario è uno di quelli che possono vincere la manifestazione, bisogna spremersi per farlo fuori oppure portarlo ai supplementari.Visto il Cristiano volante, io vado sul primo marcatore. Nel 2016 gli ha segnato il suo ultimo gol nell'amichevole di Leiria. Spingendo i suoi compagni a vincerla 2-1.Si gioca allo Stadio de la Cartuja, a Siviglia. Dirige Brych.Nel pomeriggio scenderanno in campo Olanda e Repubblica Ceca (si gioca alla Puskas Arena di Budapest, dirige Karasev). Orange reduci da nove punti nove nel girone, i loro avversari da una vittoria un pareggio e una sconfitta. E da quel pezzo da museo di gol che ha fatto Schick, visto da dietro la porta è ancora più bello, resterà nella storia delle fasi finali di ogni Europeo, ce lo faranno rivedere finchè non lo racconteremo ai nipotini.La cosa strana di questo ottavo di finale è una su tutte. Quando si parla di Europeo e le nazionali che si disputano la vittoria sono Olanda e Repubblica Ceca, il risultato va sempre o quasi sempre dai ceki!Vediamo il dettaglio. Otto volte una contro l'altra e sentite qui: sei successi della Repubblica Ceca, uno dell'Olanda e un pareggio!!! Le ultime sono state nel 2014 e nel 2015, un bel 3-2 e un 2-1, ovviamente sapete a favore di chi. In campo c'erano Wijnaldum, Depay, Blind. Non proprio un'altra generazione quindi. Di quelle otto partite "europee" ecco il conto: quindici gol per la Repubblica Ceca, soltanto nove per l'Olanda. L'unica vittoria orange fu lo striminzito 1-0 dell'11 giugno 2000.Ovvio che comunque tutti i pronostici siano dalla parte degli olandesi, dopo le tre vittorie in fila e i nove punti del girone che li hanno portati in prima posizione a questo ottavo fi finale. Ma i numeri che vi ho appena scritto potrebbero avere un significato. La quota della doppia esterna è una bella sorpresa e non credo che si parli di qualcosa di impossibile. Chi ha coraggio ci provi.Belgio-Portogallo primo marcatore Cr7 (quota 4,20)Olanda-Repubblica Ceca X2 (2,25)L'ambo vale 9,45 volte la posta