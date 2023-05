è la prima, dopo l'Armageddon casalingo contro De Zerbi non ho idea di come i Gunners di Arteta possano andare in campo. Può finire in ogni modo previsto dal Regolamento del Calcio due punto zero perché quando la mente vola a distanze siderali... Ioche si è messo a firmare tre assist contro il Leicester. Che giocatore, di lui diranno le cronache marziane. Oggiche gli è mancato contro Vardy, si va su quello come un sol uomo.perché è un genio e non altro, morderebbe la panchina avversaria se servisse a qualcosa. In casa dei Wolves trova una squadra in pace col mondo e quindi, vincendo partite impossibili dopo aver fatto splash. Ma questa la va a giocare, caso Real-Asensio o no., che vogliamo fare?(quota 1,60)(2,00)(2,65)(1,50)Quaterna dala posta.