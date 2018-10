Parto a mille. Una quota a 5,50 fa veramente impressione. Parlo della X primo tempo/X finale di Sampdoria-Sassuolo, Monday night della Serie A. Giampaolo-De Zerbi, il massimo o quasi sulle nostre panche al di fuori delle big. Due allenatori di cui dice bene perfino Sarri. E ho detto tutto. Può finire davvero in qualsiasi modo. Ma quella X/X a 5,50 pare onorare al meglio l'appuntamento di Marassi.



Un'altro bel numero arriva dalla Liga dove va in scena Real Sociedad-Girona. Per fare un passo avanti bisogna guardare nel borsino interno ed esterno delle due. Il padrone di casa non ha mai vinto in tre uscite di fronte ai suoi, anzi ne ha perse due su tre.Il Girona al contrario non ha ancora perso in trasferta. La X2 è spaventosa, una doppia pagata fino a 2,20. La si acciuffa al volo.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Sampdoria-Sassuolo X primo tempo/X finale (quota 5,50)



Real Sociedad-Girona X2 (2,20)





L'ambo vale 12,1 volte la posta