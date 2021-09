Perchè, in fatto di reti, sono in programma le due gare che su quelle si basano, secondo me. OvveroTenendo anche conto che è la settimana dei nazionali, che tutto potrebbe sfilacciarsi verso la fine dei match tra stanchezze, fusi orari et similia.E' andata subito sotto è vero ma l'ha ripresa istantaneamente e poi ha fatto quel che le è parso, facendo giocare l'avversario solo quando il vantaggio era bello che acquisito.Battere Pioli e i suoi non è una passeggiata nel parco. Fate tutti attenzione, sono pronostici e non ciò che ci si augura., altre quattro reti all'Olimpico le vedo come fosse Antani, i due attacchi sono molto ma molto pericolosi. E Dionisi - tecnico degli emiliani - sarà presto un Italiano vero anche lui. "Per vincere servirà coraggio" ci ha detto. Tradotto è: "Bisognerà segnare e forse uno non basterà... ".Torino senza i suoi punteros titolari, Salernitana da scoprirsi. Partita nella quale entrambe andranno comunque a toccare la rete altrui. La migliore per fare terno con le due suddette. Ma se non ne foste abbastanza convinti dovreste dare un'occhiata a quanto viene l'ambo. Viene un'infinità.PS. Bella Samp-Inter. Ma troppo tosta per essere all'ora di pranzo. C'è da guardarsela e basta. O no?E' un terno che vale 16,6 volte la posta