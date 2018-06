Doppia la semifinale dei playoff di Serie B. E' questo il mercoledì da cui parte il volatone. Con Cittadella-Frosinone e Venezia-Palermo. Punti da ricordare: 1) Il Frosinone è qui perchè si è bevuto la cicuta da solo quando era già in Serie A lasciando il posto al Parma, bisognerà vedere come ha ripreso a funzionare la testa; 2) ho sempre fatto il Cittadella una squadra migliore in trasferta e i numeri della stagione dicono questo, davanti a un imbattibile Empoli 3) qui si parla di partite di andata, non so se mi spiego. Dopo un campionato col kriss malese in bocca, buttiamo tutto nei primi 90' di una sfida che si gioca in 180'?

Ecco perché Cittadella-Frosinone e Venezia-Palermo (anche i rosa sono stati tutta l'annata migliori fuori casa) vanno sul binario dell'under 2.5. Vedo poche palle gol e squadre attente sul primo non prenderle.



C'è la seconda semifinale del Campionato Primavera, Inter-Juventus nella Final Four di Sassuolo (finale a Reggio Emilia). I nerazzurri sono stati più forti tutto l'anno, i bianconeri vengono da una partita velenosa giocata e vinta a Roma sotto un sole che non permetteva di respirare. Durissima recuperare. L'Inter, che era già qualificata per questo match, potrebbe avere maggior benzina da spendere nei momenti che contano.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Cittadella-Frosinone under 2.5 (quota 1.65)



Venezia-Palermo under 2.5 (1.57)



Inter-Juventus Primavera 1 (2.30)



Il terno vale 6.03 volte la posta



@calcioepepe