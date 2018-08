Altro trio che si avvicina ai gironi di Champions League, nessuna certezza ma qualche idea c'è. Per esempio in Ajax-Dinamo Kiev: negli ultimi dieci incontri degli ucraini, nove under 2.5 su dieci (e la decima è un 9-0 quindi conta come il due di denari quando briscola è bastoni). Da qui bisognerà partire per centrare qualcosa.



La seconda è Mol Vidi-Aek. Anche qui non si dovrebbero vedere gol a sfascio, anzi. Tenendo anche presente il fatto che all'andata spesso e volentieri si gioca con le pattine da parquet, per non fare danni che portino nello sprofondo.



Chiude Young Boys-Dinamo Zagabria. I primi sono all'esordio in questa Champions, i secondi hanno già fatto secchi Beer Sheva e Astana, non due elefanti me nemmeno due scimmiette. Oltretutto, se si va a vincere sul sintetico dei kazaki dell'Astana si fa qualcosa che tante grandi (per dirne una Atletico Madrid) non hanno fatto in passato. Mi allungo sulla X2. Ovvero la sorpresa del giorno.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Ajax-Dinamo Kiev under 2.5 (quota 1.80)



Mol Vidi-Aek under 2.5 (1.44)



Young Boys-Dinamo Zagabria X2 (2.10)





Il terno vale 5.44 volte la posta



