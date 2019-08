Nuovo capitolo della SFIDA A MISTERPALMIERI e, lo dico per i nuovi, le partite interessate sono solo quelle della domenica quindi lasciate fuori l'Inter... Ricordo anche che si gioca per andare in prima pagina, sul pezzo dei vincitori, lunedì. Ora vediamo la bolla della domenica e se può piacervi.



Udinese-Milan dovrebbe risultare una partita superchiusa, con i bianconeri che ripartiranno senza scoprirsi troppo. I rossoneri sono una scoperta fin da questa anche se hanno Piatek offuscato per il momento. Roma-Genoa è tutto il contrario. Ho visto Fonseca e i suoi giocare aperti, segnare e subire. Questo significa che la squadra degli overoni di quest'anno saranno i giallorossi. La Lazio invece va a giocarsi il pre-derby (sarà alla prossima) con l'altra genovese, la Samp. Visto che prima di Lazio-Roma è meglio sbagliare il meno possibile, la X la firmerebbe. E forse anche il Quaglia...



Il Torino le ha prese in Europa e rischia anche con il Sassuolo. Ha giocato una partita durissima solo giovedì sera e può risentirne. Mi affascina il gol, bella quota.



Mi trasferisco in Premier League dove c'è la mia ultrafissa. Dopo quel gol annullato contro il Tottenham che voleva dire tre punti e non uno, il City sarà un diavolo a sette teste. Qui non ci può essere Bournemouth che tenga.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Udinese-Milan under 2,5 (quota 1,75)



Roma-Genoa over 2.5 (1,75)



Sampdoria-Lazio X (3,50)



Torino-Sassuolo gol (1,78)



Bourrnemouth-Manchester City primo tempo-finale 2/2 (1,60)





La sestina vale 30,5 volte la posta escluso bonus