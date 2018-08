Nuova SFIDA A MISTERPALMIERI. Dopo che sabato e domenica il nostro amico LUANO70 ha colpito, doppietta fantastica a 16 e 10 contro 1. Quelli bravi ci sono ma agguantare il doppiettone sarà un problema. Resta lui il favoritissimo alla vittoria dell'anno. Con tutto che si è appena cominciato.



Previsto tempo orrendo sulle nostre partite, che comunque offrono quotarelle elle elle. Dunque mi sposto sugli altri campionati. A cominciare dall'amata Premier League. Dove c'è un numero bello grosso da spennarellare in giallo. L'Huddersfield, da quando è stato promosso, ha giocato 41 partite e in 23 di queste non ha segnato! Il no-gol diventa la Bibbia da qui all'eternità. A Liverpool, con l'Everton, c'è anche una quota potabilissima.



Altra bella giornata piena di spine si preannuncia per il sior Benitez che, dopo aver perso in casa con Sarri, va in casa di Pep e del suo City. Loro devono rifarsi dal pari in casa del Wolves e quindi 1/over 2.5 alla grande.



Nominato e visto il nostro Sarrone. A Stamford arriva il Bournemouth. Potrebbe segnare ma non sottrarsi a quello che l'aspetta, mettere il capo sul ceppo (il Chelsea fino a fino mese avrà un calendario da urlo).



Chiudo con la Liga. Celta Vigo-Atletico Madrid mi affascina in un senso, Real Madrid-Leganes in un altro. Under 2.5 nel primo caso, 1/over 2.5 nell'altro. E via. Prosit!



I CONSIGLI PER SABATO:



Everton-Huddersfield no gol (quota 1.77)



Manchester City-Newcastle 1/over 2.5 (1.39)



Chelsea-Bournemouth 1/over 2.5 (1.68)



Celta Vigo-Atletico Madrid under 2.5 (1.72)



Real Madrid-Leganes 1/over 2.5 (1.43)



La cinquina vale 10.1 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe