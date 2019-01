Ti aspetteresti che Siviglia-Barcellona, andata dei quarti di finale di Coppa del Re di Spagna, fosse una partita fantastica. Poi però vai a leggerne i precedenti e scopri che nelle ultime nove, otto le hanno vinte i blaugrana... Un 2-2 al Sanchez Pizjuan, in campionato, lo scorso marzo e una caterva di sconfitte, quando non disfatte (lo 0-5 sempre nello stesso stadio, stessa manifestazione, un mese dopo). In più va detto che il Siviglia dell'ultimo periodo non mette un piede dietro l'altro: tre sconfitte su tre. E non guardate lo stop con il Levante, all'andata di un turno fa: quel Barcellona era una formazione che definire di riserva è poco.



Dopo Benfica-Porto, l'altra semifinale di Coppa di Lega portoghese è Braga-Sporting. Il vantaggio è giocarsela nel proprio stadio, per i biancorossi. Che arrivano a questa partita con il doppiopetto: dopo la bastonata presa dal Benfica (6-2), cinque vittorie e un pareggio. Lo Sporting però ha soltanto una vittoria in meno e una sconfitta in più, con il Tondela. Vedo tifo tutto da una parte o quasi, quello sì, ma grande equilibrio. E pochi gol.



Ligue 1. Tra Nimes e Angers ci sono numeri particolari. Se vediamo le ultime otto partite giocate da una e dall'altra, quattro più quattro, ci sono ben sette no-gol! Tu diresti: è fatta. Ma poi vai a guardare gli ultimi scontri diretti e negli ultimi sette ci sono ben sei over 2,5!. Con un sacco di gol, ventotto, una media di quattro reti a partita. E allora sì che ti fai convincere.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Siviglia-Barcellona 2 (1,87)



Braga-Sporting under 2,5 (1,67)



Nimes-Angers over 2,5 (2,10)



Il terno vale 6,55 volte la posta