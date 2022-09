Difficile spiegare come la Spagna si sia portata il revolver alla tempia e abbia fatto fuoco contro la Svizzera, tre giorni fa. Sapevano tutti che i portoghesi si giocavano il cuore contro i cechi. Quindi buttare via il match della Romareda contro Shaqiri e company sarebbe stato di dubbio gusto. Anzi, pessimo. E così Embolo ha fatto esplodere... il problema. Adesso bisogna andarsi a prendere il Portogallo nel confronto diretto a casa loro. E non mi sembra una cosuccia. Visto che non è nemmeno il caso di ricordare quando successe (non in amichevole), giravano ancora gli pterodattili. Farà di tutto Luis Enrique per finire nelle Final Four ma è facile che, con tutti quei ragazzi in campo, siano proprio i padroni di casa a mettersela in discesa. Si arriva da quattro X - tra le due, comprese le amichevoli - questa volta chi deve vincere a tutti i costi può rimetterci la posta intera.Norvegia-Serbia e Svezia-Slovenia sono in carta carbone. Ma solo per quanto riguarda l'1 del pronostico. Perché la Serbia è sistemata come la Spagna, è a pari punti in testa ma avendo perso all'andata in casa. Quindi è seconda, non c'è altro risultato che il successo per gli ospiti. E abbiamo visto sopra che quando la situazione è quella può capovolgersi dall'altra parte. Fu il gol di Haaland a decidere, qui potrebbe capitare più o meno lo stesso.Così come tra Svezia e Slovenia, i padroni di casa si muoverebbero dalla coda del gruppo soltanto vincendo. Scavalcando gli sloveni dopo quattro stangate quattro di fila. Se non regalano anche questa, gli svedesi lasciano sul fondo i rivali. Ed è quello che per me succederà.P.S. Terno da una decina di volte la posta. Che mi ricorda qualcosa capitato da poco poco pochissimo. Ci manca una doppietta!(quota 2,30)(2,40)(1,73)Terno dala posta.