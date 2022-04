Ve lo ricordate il Barcellona che fece a pezzettini piccoli piccoli piccolissimi il Real Madrid (fu un 4-0 spaventoso, era il 20 marzo a Madrid) che addirittura fece dire ai critici che la Liga era riaperta? Come fare a dimenticarlo, e' rimasto vicino vicino come data.Prima uscendo dall'Europa League facendo il classico harakiri casalingo al ritorno con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte e poi buttandosi giù dalla scogliera, sempre davanti ai propri tifosi tra l'inorridito e l'incredulo, contro il piccolissimo Cadice, nell'ultima di Liga.Che certo non valgono meno di quelli avversari. Ma i baschi sono tosti come la pietra e non mollano un centimetro da quando sono nati. Mentre il Barcellona potrebbe aver esalato l'ultimo respiro perdendo quei due match da film giallo. Xavi ha riconvocato Piquè e forse lo metterà in campo. Per trovare e fare trovare ai suoi quella "garra" che pare essersi volatilizzata.Bisogna tornare all'aprile di sei anni fa per l'1-0 targato Oyarzabal. In classifica il Barcellona ha una gara da recuperare nei confronti del Sociedad, che è ancora cinque punti sotto. Ma attenzione perchè quando ti inabissi e' tosta tornare in superficie e riprendere fiato.Al Burnley resta la possibilità di andare a riacchiappare l'Everton. Che ieri è riuscito quasi per caso a prendere un punticino col Leicester (era scappato dopo un gol all'inizio). Contro il Southampton, che certo non farà regali dopo lo 0-6 subito dal Chelsea, ci sono sul prato tre punti di platino. Prendendoli i padroni di casa si avvicinerebbero e di molto ai rivali di Liverpool, buttandoli via avrebbero soltanto grandi rimpianti nella testa. Inutile anche solo guardare come è finita all'andata. Erano ancora i tempi di Sean Dyche, quelli. Questi invece sono tempi di salvezza o retrocessione. Tertium non datur.Real Sociedad-Barcellona 1 (quota 3,40)Burnley-Southampton 1 (2,65)