Settimana tosta per Roma e Juventus, per motivi diversi. Alla fine della quale si para una partita che assume una importanza capitale. A prima vista sarebbe da non perdere assolutamente invece è tutto il contrario: vincere questa sopirebbe almeno per un po' le polemiche stratosferiche che si sono alzate. Dzeko torna al suo posto, CR7 ci è tornato all'89' con la Samp, segnando quel gol cui era andato vicino per tutta la partita. La difesa (giovane) e mai vista prima insieme dei giallorossi, l'attacco degli stessi e quello dei rivali: tutti motivi per aspettarsi almeno l'over 2,5. Anche il maltempo potrebbe scatenarsi prima e poi vedersi il match, come tutti noi.Napoli-Genoa, oltre a mettere di fronte altre due gemellate della nostra Serie A (come Fiorentina e Torino la volta scorsa) ci fa vedere un classico del nostro nuovo campionato, Osimhen, dal primo minuto. Al Tardini è subentrato nella ripresa rubando l'occhio e scatenando l'inferno come fosse Russell Crowe. Qui Ringhio si è deciso di metterlo a far danni molto prima: se è il giocatore che abbiamo ammirato - e lo è - farà impazzire tifosi e difensori. Con Mertens potrebbe costruire successi e chissà quanto altro. Gattuso è già piegato sui blocchi.Crotone-Milan prende una spinta diversa dal fatto che i rossoneri si presenteranno con assenze più che importanti (Ibra, Romagnoli ecc) e dal fatto che giovedì sera hanno dovuto spremere ogni cosa per battere il Bodo e arrivare fino al Rio Ave, con cui giocheranno la partita decisiva giovedì prossimo. Siamo appena all'inizio e sforzi simili si fanno sentire, io vado diretto sulla quota del gol, anche i calabresi possono fare male.Quello che innalza la bolla è il pareggio di Verona-Udnese, che come tutte le X parte intorno al 3 e passa contro 1. C'è un motivo che va segnalato con l'evidenziatore: Juric, ora tecnico dei gialloblù, ha pareggiato quattro dei suoi cinque scontri diretti con questo avversario. E dopo il 3-0 a tavolino contro la Roma, un altro punto ci starebbe più che bene. L'Udinese parte in trasferta e nonostante le assenze degli avversari sa quanto è duro portare via punti da Verona. Il pareggio in fin dei conti potrebbe lasciare dei sorrisoni stampati un po' a tutti. ​Roma-Juventus over 2,5 (1,67)Napoli-Genoa primo tempo/finale 1/1 (1,80)Crotone-Milan gol (1,78)Verona-Udinese X (3,10)