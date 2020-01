Quando ho fatto i conti della quota finale di questo terno sono rimasto sbigottito. Troppo troppo alto... L'anno è cominciato bettisticamente in maniera orripilante ma la svolta è all'angolo, carissimi. E sta arrivando!



La prima è di Premier League, con una delle più belle sorprese della stagione, lo Sheffield United, che riceve il West Ham. I padroni di casa sono reduci da una vittoriuccia in FA Cup, arrivata subito dopo gli stop con Manchester City e Liverpool e il pareggio interno con il Watford. Niente di fantastico, anzi: dopo una partenza di stagione che comunque è stata eccellente. Gli Hammers - anche loro vincenti in FA Cup - arrivano da sei punti in quattro partite. Se guardiamo i dieci scontri diretti, il pareggio la fa da re: sei su dieci (tre nelle coppe inglesi, due in Championship). A quella quota si può senz'altro provarci, la partita è apertissima.



In Francia la terza (Rennes) ospita la seconda (Marsiglia) e non è un brutto spettacolo. Il Rennes è uscito dalla Europa League facendo le prove generali per la Ligue 1 ed è in una condizione di forma roboante. Sette gol fatti e due subiti hanno fatto da ascensore per salire fino al terzo posto, sempre più su. I marsigliesi invece arrivano da sette vittorie e un pareggio a Metz, senza considerare la coppa interna. Partitona speciale ma l'occasione è fantastica per avvicinare il secondo posto. Comunque, due rivali col turbo acceso.



In Portogallo mi sembra molto alta la quota dell'under 2,5 tra Santa Clara e Rio Ave, a 1,70: credevo fosse a molto di meno. Basta soltanto guardare le ultime quattordici (ufficiali) degli ospiti: tutti under 2,5!



P.S. Occhio che la svolta me la aspetto molto presto. E le due SFIDE A MISTERPALMIERI che ci aspettano sabato e domenica sono pieni zeppi di partitoni italiani...



I CONSIGLI PER VENERDI':



Sheffield United-West Ham X (quota 3,52)

Rennes-Marsiglia 1 (2,70)

Santa Clara-Rio Ave under 2,5 (1,70)



Il terno vale 16,1 volte la posta.