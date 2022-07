Chi fosse interessato a partecipare al terno qui sotto deve mettersi le gambe in spalle perchè quella del Manchester United si giocherà prima di pranzo, in Australia, precisamente a Melbourne. Se Ten Hag ha già impastato il tutto come si è visto nel 4-0 contro il Liverpool, il Palace ha poche chances di uscirne vivo, sembra più che fattibile l'1/over 2,5.



Vado di corsa su quella che ci interessa di più, la Roma di Dybala è la squadra del giorno e l'amichevole in terra di Mou contro un team forte come lo Sporting Lisbona si fa interessante. I giallorossi arrivano da tutti successi senza incassare nemmeno un pallino ma qui la difficoltà sale e si evidenzia ad occhio nudo. Facile dire che nessuno vorrà perderla - a proposito, si gioca allo stadio Algarve di Faro quindi in terra portoghese patria degli uni e dello Special One - anche se l'ultimo confronto senza punti in palio fu 2-0 per i biancoverdi. Vedo un bel pareggio, magari non il 2-2 che risale al 2007, più un under 2,5, converrà farsi meno male possibile.



Chiusura di terno con la Champions League dei turni eliminatori. Ludogorets-Shamrock Rovers sembra fatta apposta per non eccitarci con tanti gol. Qui si tira a passare il turno, non allo spettacolo. E c'è la seconda, in casa dei nordirlandesi, che deciderà tutto. Avsalut.







Sporting Lisbona-Roma X (quota 3,40)



Manchester United-Crystal Palace 1/over 2,5 (2,25)



Ludogorets-Shamrock Rovers under 2,5 (1,72)









Terno da 13,1 volte la posta