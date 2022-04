Visto che ieri sera è accaduto l'impossibile tra- ma ricordate che nelle scommesse l'impossibile è una cosa che si materializza quando meno te lo aspetti - oggi ho dato un'occhiata a quelle che potrebbero essere quote fuori tono. In pratica, troppo alte per venire offerte a quei numeri. Ovvio che però in questi casi si vada con il cippino perché loro sono sempre più forti di noi, non dimenticate nemmeno questo.. Sono partite di andata quindi non c'è ancora in ballo la qualificazione, l'eliminazione, la disperazione: di quello si tratterà più avanti., che per non passare alla fine dei 180' dovranno inventarsi qualcosa di veramente difficile. Ma questo lo sanno anche loro. In più le due inglesi sono testa a testa anche nei propri confini, per Premier League e Coppa, quindi se c'è una serata da far passare in tranquillità è proprio questa.. E se nel primo caso effettivamente la qualificazione dei lusitani contro l'Ajax è stata un caso, per gli spagnoli la forma migliore è arrivata proprio adesso. E da Manchester, dove Simeone ha passato il turno ma contro CR7, a Manchester non credo che cambi un'unghia in campo: difesa colchonera bella tosta e qualche apparizione nell'area del Pep.dove il piccolo ma grande (e simpaticissimo)dei ramarri potrebbe aver esalato l'ultimo respiro ad Ascoli, sconfitto a cinque minuti dalla fine. Il, che non vince in trasferta da Parma (fine gennaio o quasi) trova l'occasione che più giusta non potrebbe essere.Altra quota - oltretutto sta salendo e ce ne spiegassero il motivo - che attrae, affascina, abbaglia è, la serie B inglese. Basta citare che i padroni di casa, belli ultimi a otto punti da una salvezza molto difficile, hanno incassato finora ottanta-gol-ottanta. Se vi sembrano pochi, telefonatemi anche a notte fonda che vi rispondo comunque.PS Cippino più che piccolo, ultranano. Che a sedici e passa ci si diverte comunque.Manchester City-Atletico Madrid under 2,5 (quota 1,95)Benfica-Liverpool under 2,5 (2,30)Pordenone-Frosinone 2 (1,85)Peterborough-Luton over 2,5 (2,00)