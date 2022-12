Oggi più che un pronostico è un augurio a voi. Ci rivedremo già lunedi' perchè è una giornata con di tutto un po'. E questo 23 dicembte ci riserva qualcosa di buono oltre che il mio compleanno? Una cosa mi è balzata agli occhi ed è una quota a cui non sono riuscito a dare una spiegazione. Campionato portoghese, Rio Ave-Maritimo: tre vittorie nelle ultime cinque per i padroni di casa. Che oltretutto hanno espugnato il campo avversario pochi giorni fa in Coppa. Il Maritimo è penultimo e nonostante respiri non capisco come possa portare via punti. Vado con il parziale/finale, troppo alto. Condisco il tutto con Udinese-Lecce in amichevole e Picerno-Catanzaro (partitone di Serie C, altra quota letteralmente inspiegabile, vanno fortissimo entrambe). Occhio che si gioca a pranzooooooo!



Rio Ave-Maritimo parziale/finale 1/1 (quota 3,15)

Udinese-Lecce under (2,00)

Picerno-Catanzaro X (4,25)



Terno da 26,7 volte la posta