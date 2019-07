Partono i quarti di finale di Coppa d'Africa e le cose si stanno facendo interessanti. Per esempio, perchè l'Egitto di Momo Salah e padrone di casa già si vedrà il tutto in televisione. Inopinatamente buttato fuori negli ottavi, cosa che nessuno poteva immaginare.



Il primo quarto alle ore 18,00 è tra Senegal e la sorpresa Benin. Che incredibilmente viene da quattro pareggi quattro, risolvendo poi il tutto ai calci di rigore contro il povero Marocco. Il Senegal invece proviene da nove vittorie e una sconfitta nelle ultime dieci. Una corazzata vera, anche perchè la sconfitta è stata nel girone contro l'Algeria e ha fatto il solletico. E' ora che il Benin si fermi, quota bassina ma good per un ambo.



La quota forte è tutta nell'altro match, quello della prima serata, tra Nigeria e Sudafrica. Negli ultimi cinque confronti diretti ben quattro sono terminati in parità. Considerando che il Sudafrica è squadra blindatissima, due vittorie e due sconfitte sempre pet 1-0, l'under 2,5 sarebbe la perfezione. Ma la X non mi pare brutta, anzi.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Senegal-Benin 1 (quota 1,51)

Nigeria-Sudafrica X (3,15)



L'ambo vale 4,75 volte la posta