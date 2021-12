Da martedi' sei eliminatorie di Coppa Italia e come potete vedere sotto nel dettaglio, i risultati vi diranno che non sono usciti pareggi. Che si siano potute vedere formazioni piene zeppe di riserve, di rincalzi e addirittura il giocatore più costoso sceso in campo, Vlahovic della Fiorentina, abbia fatto lo spezzone finale è dovuto al fatto che la Viola era in vantaggio, quasi raggiunta dal Benevento dopo essere stata sul 2-0 ma era ancora in vantaggio. Con il serbo in campo probabilmente lo svolgimento sarebbe stato diverso ma di questo nessuno potrà avere certezze.Comunque, nada pareggi nada finora su. sei sfide giocate. Ora restano Spezia-Lecce (chi passa trova la Roma) e Sampdoria-Torino (chi passa avrà in sorte la Juventus). Allora, difficile che in tutte e otto non si materializzi almeno una X, ecco perchè le mie due giocate odierne partono da queste strade: 1) almeno una delle due deve terminare con la X; 2) l'ambo può costruirsi con la doppia dell'altra partita, quella che scelgo io se vi stuzzica oppure quella scelta da voi. Nel mio tabellino sotto ecco le mie:e poiPs Se vi possono dare un'idea in altre chiavi che vi vengano n mente ecco come si sono chiuse le sei giocate: Venezia-Ternana 3-1, Udinese-Crotone 4-0, Genoa-Salernitana 1-0, Verona-Empoli 3-4, Cagliari-Cittadella 3-1, Fiorentina-Benevento 2-1. Ovvero cinque vittorie interne e una in trasferta. Vediamo cosa fanno le X.Pps Queste sono le mie idee, possono risultare strampalate anche su tutta la linea. Se non vi convincono, correggetele voi a vostro gusto.Il primo ambo vale 5,61 volte la posta, il secondo 5,25 volte la posta.