Sembra fatta apposta. Da qualcuno che sa scriverle bene. Il Barcellona che torna in testa alla Liga proprio mentre l'Inter fa di tutto per farsi inchiodare, davanti al suo pubblico, dallo SpecialOne. Che si era fatto espellere per non vivere un momento così. Così brutto e così bello allo stesso tempo. Adesso Mou non c'entra più, sono Simone Inzaghi e i suoi a doversela vedere contro Lewandowski e i blaugrana.. In quel gruppo dove con il Bayern di mezzo è impossibile mettere anche solo un passo falso. Basta vedere come gli spagnoli fecere tremare i bavaresi in casa loro, buttando via gol fatti. I nerazzurri non sanno neanche chi avranno in attacco, probabile che un Lautaro comunque a mezzo servizio venga rischiato.. Gli olandesi vorrebbero prendersi tutto visto che, al contrario degli uomini di Spalletti, contro il Liverpool ci hanno perso. I nostri comandano il gruppo con due vittorie su due e un pareggio se lo porterebbero via senza troppi danni. Non è una gran quota e questo lo vedrete da soli ma il gol potrebbe essere di sicuro affidamento. Loro debbono provare a vincerla, ricordiamolo.senza sforzarsi troppo. La quota che potrebbe portare fieno in cascina sarebbe l'handicap di tre reti, quindi una vittoria per 4-0 o 5-1 o giù di lì. Sopra la pari ci sta d'incanto.. Assolutamente potrebbe non fare troppo male. Soprattutto a noi.Inter-Barcellona 2 (quota 1,78)Ajax-Napoli gol (1,50)Bayern-Plzen 1/handicap 3 (quota 2,20)Bruges-Atletico Madrid X (3,50)Quaterna da 20,5 volte la posta