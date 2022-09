La Final Four di Nations League accoglierà a braccia aperte almeno un italiano. Potrebbe essere il ct dell'Ungheria Marco Rossi, che è reduce da un cammino strepitoso, tre vittorie un pareggio e una sconfitta piccola piccola piccolissima. Anche se noi tutti non faremo il tifo per lui come è giusto che sia ma per i nostri azzurri di Roberto Mancini. Che quel mitico gol di Raspadorinho ha spinto alla "finalissima" del gruppo. Solo una vittoria ci condurrà avanti e così tutti capiamo al volo quanto sarà complicato battere una nazionale che vola sulla schiuna dell'onda. E che sa benissimo coprirsi e ripartire. In più, nelle loro fila c'è un giocatore che mi porterei via a qualunque prezzo, Szoboszlai. Con l'assenza (meglio dire il caso) di Immobile è giusto sporgersi sull'under 2,5, difficile che vedremo tre reti no?



Nel gruppo che la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko si è ormai aggiudicata ecco le altre due sfide del terno di oggi. Andrei con vivacità sui successi di Finlandia e Romania. Leggo due quote che non si possono vedere basse. Che poi non vengano fuori è ben altro discorso. Ma se non si vuole arrivare ultimi bisogna afferrare al volo questi tre punti. Anche se i rumeni debbono sperare che i finnici non ce la facciano altrimenti sarà ultimo piolo anche con un bell'1 (ma i bosniaci possono giocare in altalena e infradito).





Ungheria-Italia under (quota 1,72)



Montenegro-Finlandia 2 (2,95)



Romania-Bosnia Erzegovina 1 (2,05)





Terno da 10,4 volte la posta