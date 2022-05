In un lungo periodo nel quale il banco sta suonando la grancassa perchè i risultati che escono a suo favore sono tanti e imprendibili, almeno ci scegliamo la quota. Alta. E debbo dire che mi piace sul serio.Perchè ammirare Simeone junior, Caprari e Barak insieme è stato uno dei divertimenti della stagione. Ringrazio il tecnico perchè di belle partite me ne ha fatte vedere tante e poi tante.Abbiamo detto più volte che anche il pareggio potrebbe andar bene ai rossoneri per la situazione di classifica con i nerazzurri. Ma bisogna vedere che partita verrà fuori. Chi ha nelle pupille i veneti che hanno battuto il Cagliari a casa sua sa che hanno cominciato subito senza freni, la partita la volevano a tutti i costi vincere e l'hanno vinta. Sappia il Milan che se il Verona sarà quello lì ci sarà da faticare e molto. Ma (ovviamente) sappia il Verona che il Milan capolista ha stupito finora tutti. E non ha la minima idea di accettare battute d'arresto. La "fatal Verona"? E che è? Tira avanti senza preoccupazioni, la band di Ibra. All'andata fu uno stupendo 3-2, non bastò il vantaggio - doppio - Caprari-Barak perchè il Milan fa il fuoco dal naso. Se si ripete quel match fatevi portare le patatine davanti alla tv perchè non ci si potrà alzare.Senza Sinisa o con Sinisa. Non hanno mai mollato e sono stati un esempio, hanno fermato tutti quelli che potevano. E ricordatevi bene che anche se non ci fosse stato Radu avrebbero bloccato sul pareggio anche l'Inter. Spettacolo Bologna, con una voglia di uscire dal campo mai sconfitto alta così. Ora il Venezia sa perfettamente che dovrebbero allinearsi i pianeti per salvarsi. Con un Bologna che non fa regali nemmeno a sua Mamma, e oggi è il giorno della Festa, sarà durissima prendere punti. Dura dura durissima.Da una parte Simeone senior con il dente avvelenato, dall'altro Carletto Ancelotti che ha appena terminato (forse) i fescennini per l'entrata in finale di Champions League.Non faranno perdere il titolo agli odiati cugini? E chi se ne frega, vogliamo batterli lo stesso.e sarà possibile solo vincendo perchè il Betis si è avvicinato pericolosamente. La stanchezza farà il resto a sfavore del Real?Più o meno quello che si potrebbe/dovrebbe fare in Olanda, tra Feyenoord e Psv. I due durissimi match contro il Marsiglia hanno spinto i padroni si casa alla finale di Conference League contro la Roma di Mourinho. Ma la lotta è stata asperrima e certamente sarà rimasto poco fiato per fare questa. Contro un Psv forte che conosce benissimo l'impossibilità di agganciare l'Ajax ma sa anche che oggi è più tosto e ne avrà - molto probabilmente - di più. A quella quota il 2 lo giocherei anche se in campo andassero i genitori. Poi come finisce finisce.La quaterna vale 22,7 volte la posta.